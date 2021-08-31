ГК «Стройпромсервис» запустил старт продаж квартир стоимостью меньше миллиона

Рязанцам доступны три варианта отделки — предчистовая — стандартный вариант для всех квартир, квартиры с чистовой ТОП-отделкой и квартиры «все включено» с ТОП-отделкой и мебелью.

Группа компаний «Стройпромсервис» объявила о старте продаж квартир в новом доме ЖК «Окские просторы». Это пятый дом из 11 запланированных в этом проекте.

Рязанцам доступны три варианта отделки — предчистовая — стандартный вариант для всех квартир, квартиры с чистовой ТОП-отделкой и квартиры «все включено» с ТОП-отделкой и мебелью.



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