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Цветы в розницу к первому сентября в Рязани подорожали на 30-35 процентов
Розы в тех торговых точках, где они недавно стоили 120 рублей, теперь продаются за 160 рублей, а вместо прежних ценников «70 рублей» висят ценники «100 рублей». Большие гвоздики на Первомайском проспекте у площади Победы продаются по 70 рублей за цветок, хризантемы по 200 рублей.

В преддверии нового учебного года и Дня знаний в цветочных магазинах и палатках Рязани подорожали цветы. Это связанно с повышенным спросом родителей, чьи дети будут делать 1 сентября подарки учителям и классным руководителям.

Розы в тех торговых точках, где они недавно стоили 120 рублей, теперь продаются за 160 рублей, а вместо прежних ценников «70 рублей» висят ценники «100 рублей». Большие гвоздики на Первомайском проспекте у площади Победы продаются по 70 рублей за цветок, хризантемы по 200 рублей.

Родители, объединяясь, закупаются и в оптовых цветочных магазинах. В одном из них 31 августа можно было приобрести 20 гвоздик за 900 рублей, 20 небольших роз за 1180 рублей, букет из пяти кустовых хризантем за 900 рублей.

Частники на Театральной площади торгуют букетами из гвоздик, хризантем, астр, декоративных ромашек, происхождение которых неизвестно — не исключено, что часть цветов собрана у городских памятников. Просят за букет от 350 до 800 рублей.

«Завтра утром будет дороже!» — предупреждают они.