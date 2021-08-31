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Аркадий Фомин принял участие в обсуждении вопроса о повышении качества бесплатного питания в школах
В преддверии нового учебного года профильная комиссия Совета законодателей России обсудила готовность школ обеспечить учащихся младших классов бесплатным горячим питанием. В заседании принял участие председатель рязанской облдумы Аркадий Фомин.

В преддверии нового учебного года профильная комиссия Совета законодателей России обсудила готовность школ обеспечить учащихся младших классов бесплатным горячим питанием. В заседании принял участие председатель рязанской облдумы Аркадий Фомин.

В марте 2020 года Владимир Путин подписал закон о горячем питании школьников. Согласно документу, все ученики с первого по четвертый класс обеспечиваются бесплатным горячим завтраком или обедом. В ходе заседания комиссии все субъекты России сообщили о полной готовности обеспечить бесплатным горячим питанием обучающихся в полном объеме.

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая предложила разработать типовой контракт по закупке школьного питания, чтобы повысить его качество и безопасность.

«Чтобы обеспечить приоритет качества питания, а не цены, предлагаю в федеральном законодательстве прописать полномочие Минпросвещения России разрабатывать типовой контракт с указанием требований к качеству и безопасности горячего питания в школах», — пояснила Ирина Яровая.

Также она инициировала закрепление статуса родительских комитетов в уставе образовательных организаций, чтобы позволить родителям более активно участвовать в жизни школы, включая вопросы контроля за качеством горячего питания детей.

Аркадий Фомин отметил, что контроль за качеством школьного питания велся депутатами на протяжении всего учебного года и будет продолжен.

«Совместно с родителями, министерством образования и молодежной политики мы обсуждали организационные вопросы, проблемы рациона питания. Многие вопросы были решены, но остается актуальной тема разработки федеральной программы по реконструкции школьных столовых. Большая часть школ построена в 40-80 годах прошлого столетия и их проекты не предполагали большой площади обеденных залов. Современные стандарты уже другие», — рассказал Аркадий Фомин.