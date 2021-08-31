Адвокат рассказал, какие изменения ждут водителей с 1 сентября

По новым правилам обжалование штрафа возможно не только письмом, но и через портал «Госуслуги». Срок на обжалование постановлений будет начинаться со дня, когда собственник авто зашел в личный кабинет на портале.

Адвокат рассказал, какие изменения ждут водителей с 1 сентября. Об этом агентству «Прайм» рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

По новым правилам обжалование штрафа возможно не только письмом, но и через портал «Госуслуги». Срок на обжалование постановлений будет начинаться со дня, когда собственник авто зашел в личный кабинет на портале. Ответ на жалобу отправят заявителю также через портал в течение трех дней со дня его вынесения.

Юрист рассказал, что информацию о нарушении ПДД и штрафе будет размещаться на «Госуслугах» автоматически.

В настоящее время обжаловать постановление можно в течение 10 суток со дня получения его копии.

Эксперт уточнил, что такой способ обжалования штрафов возможен, если адресат согласился получать постановления только таким способом.