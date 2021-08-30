В Сараевском районе пьяный водитель легковушки опрокинулся в кювет и врезался в дерево

В результате аварии 53-летний пассажир легковушки получил множественные травмы, его отправили в больницу. Водитель от медпомощи отказался.

В Сараевском районе пьяный водитель легковушки опрокинулся в кювет и врезался в дерево Об этом сообщает сайт ИД «Пресса».

Авария произошла в субботу, 28 августа, около села Витуша в Сараевском районе. 43-летний водитель «ВАЗ-21150» не справился с управлением, машина съехала в кювет, врезалась в дерево и опрокинулась.

Выяснилось, что водитель был пьяным. В результате аварии 53-летний пассажир легковушки получил множественные травмы, его отправили в больницу. Водитель от медпомощи отказался.

По факту аварии проводится проверка.