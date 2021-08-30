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В Рязанской области за сутки от коронавируса умерли шесть человек
Об этом в понедельник, 30 августа, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области за сутки от коронавируса умерли шесть человек. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии умерли 930 человек. Заболели за сутки 117 человек, всего — 38 681. Выздоровели за сутки 77 человек, всего — 35 199.

В России за сутки зафиксировано 19 286 новых случаев заражения, всего с начала пандемии — 6 882 827. Выздоровели за сутки 16 804 человека, всего — 6 148 250. Умерли за сутки 797 человек, всего — 181 637.