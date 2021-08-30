В Рязанской области сотрудники Росгвардии задержали пьяного мопедиста без «прав»

40-летний водитель мопеда MotoLand ранее уже был лишен водительских прав. Мужчину передали сотрудникам полиции.

В Рязанской области сотрудники Росгвардии задержали пьяного мопедиста без «прав». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления вневедомственной охраны.

27 августа в Туме Клепиковского района наряд Росгвардии около одного из домов на улице Ленина остановил мопед MotoLand. За рулем находился нетрезвый водитель.

Мужчину передали сотрудникам полиции.

Выяснилось, что 40-летний местный житель ранее уже был лишен права управления транспортными средствами.