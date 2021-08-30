В Рязани таксист помог заблудившемуся ребенку

Подросток оказался в районе конечной остановки 16 автобуса, он уехал туда по ошибке. Кроме того, у него разрядился телефон. На него обратил внимание водитель такси.

В Рязани таксист помог ребенку, который заблудился в незнакомой части города. Информация об этом появилась в соцсети.

По словам автора сообщения, случай произошел около 23:30 28 августа в Песочне. Подросток оказался в районе конечной остановки 16 автобуса, он уехал туда по ошибке. Кроме того, у него разрядился телефон. На него обратил внимание водитель такси.

Как говорится в сообщении, мужчина закончил свою смену, но вызвал ребенку другое такси.

Автор поблагодарила водителя за помощь.





