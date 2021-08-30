В Рязани столкнулись «Рено» и «Лада Калина»

ДТП произошло примерно в 11:25 у дома № 30 по улице Качевской. 57-летний житель Рязанского района на Lada Kalina не пропустил Renault Sandero, за рулем которого был 25-летний рязанец. Машины столкнулись.

В воскресенье, 29 августа, в Рязани столкнулись Renault Sandero и Lada Kalina. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 11:25 у дома № 30 по улице Качевской. 57-летний житель Рязанского района на Lada Kalina не пропустил Renault Sandero, за рулем которого был 25-летний рязанец. Машины столкнулись.

Водитель Lada получил травмы. Также пострадали 49-летняя и 75-летний пассажиры автомобиля Renault. Им оказали медпомощь.

Обстоятельства ДТП уточняются.