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В Рязани стартовал финальный этап соревнований «Авиадартс-2021»
На финальном этапе конкурсанты выполнят боевое применение. Экипажи истребительной, штурмовой и армейской авиации пустят неуправляемые ракеты и выстрелят из авиационной пушки. Летний состав бомбардировочной и дальней авиации проведет бомбометание, а летчики военно-транспортной авиации — десантирование грузов на точность приземления.

В Рязани начался финальный этап международного конкурса «Авиадартс-2021». Соревнования проходят на полигоне в Дубровичах.

На финальном этапе конкурсанты выполнят боевое применение. Экипажи истребительной, штурмовой и армейской авиации пустят неуправляемые ракеты и выстрелят из авиационной пушки. Летний состав бомбардировочной и дальней авиации проведет бомбометание, а летчики военно-транспортной авиации — десантирование грузов на точность приземления.

Для самой зрелищной части конкурса на полигоне приготовили мишени для стрелкового, ракетного и бомбового вооружения. Прямое попадание в цель дает летчику максимальное количество баллов. В случае попадания в зачетную площадь рядом с мишенью начисляются баллы в зависимости от удаленности от цели.

Экипажи оценит судейский корпус, в состав которого входят представители всех стран, участвующих в конкурсе. Оценки дадут после визуального контроля правильного выполнения боевого применения, фиксации попаданий непосредственно на мишенном поле, а также анализа данных средств объективного контроля на полигоне и на воздушных судах.

В полетах задействованы самолеты J-10 и J-16 (Джей), H-6 (Хун), Y-9, и Y-20 (Юнь) Народно-освободительной армии Китая, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС Республики Беларусь, истребители Су-35с, бомбардировщики Су-34, вертолеты Ми-28н и Ка-52 ВКС России и другие типы авиационной техники.

Напомним, «Авиадартс-2021» проходит в Рязанской области на аэродроме Дягилево и полигоне Дубровичи. В конкурсе участвуют команды Китая, Беларуси и России — всего около 60 экипажей.

Зачет проводят в семи номинациях: истребительная авиация, штурмовая авиация, бомбардировочная авиация, дальняя авиация, военно-транспортная авиация, армейская авиация на боевых и армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах.

Фото Дмитрия Вороширина