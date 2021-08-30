В Рязани ОМОН нагрянул в швейный цех, где работают мигранты

В Рязани пресекли незаконную трудовую деятельность иностранцев. Об этом сообщила
Полиция совместно с сотрудниками управления по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области и сотрудниками регионального УФСБ при силовой поддержке ОМОНа управления Росгвардии по Рязанской области нагрянули в швейный цех на окраине города.
На нарушителей составили пять административных протоколов по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ («Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации»), три административных протокола по части 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»).
Возбуждено административное расследование.