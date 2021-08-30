В Рязани ночью задержали пьяного водителя без «прав»

В 2020 году суд лишил мужчину водительских прав на три года за повторное вождение в нетрезвом виде. Пройти медосвидетельствование он отказался. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Рязани ночью задержали пьяного водителя без «прав». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В воскресенье, 29 августа, около 23:00 на улице Садовой полицейские остановили Lada Priora. При виде сотрудников водитель попытался уехать, не включив фары. Мужчину задержали.

Выяснилось, что 32-летний неработающий рязанец был пьян. В 2020 году суд лишил мужчину водительских прав на три года за повторное вождение в нетрезвом виде. Пройти медосвидетельствование он отказался.

В отношении рязанца составили административные протоколы по части 2 статьи 12.26 и части 1 статьи 12.7 КоАП.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.