В Рязани массово отключили холодную воду

Водоснабжение отключили на 21 улице. Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.

В Рязани массово отключили холодную воду. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В понедельник, 30 августа, до 17:00 холодную воду отключили по следующим адресам:







улица 1-й Сысоевский проезд;

улица 2-й Сысоевский проезд;

улица Гайдара;

улица Гоголя, дома №№ 43/26, 45 корпус 1, 45 корпус 2, 47;

улица Корнилова;

улица Котовского;

улица Кутузова;

улица Мусоргского;

улица Нахимова (полностью), дом № 1 (школа № 57);

улица Сысоевская;

улица Ушакова;

улица Черновицкая, дома №№ 19, 24 корпус 1, 28, 28-а, 30, 30-а, 30-б, 32, 32 корпус 1, 32 корпус 2, 34, 34 корпус 1, 34 корпус 2, 34 корпус 3, 36, 38, 38 корпус 1, 38 корпус 2, 38 корпус 3, 32-а (детский сад № 145);

улица Щорса (полностью), дом № 33-а (детский сад № 116);

улица проезд Котовского;

улица Большая, дома №№ 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82;

улица Полевая (Шереметьево-Песочня);

улица Старое Село, дома с 15 по 87, с 46 по 86;

улица Белякова, дома №№ 22, 23, 24, 25.







До 19:00 холодной воды не будет по следующим адресам:







улица 4-я Линия, дома №№ 53, 55, 57, 59, 65, 67;

улица 5-я Линия, дом № 46-а;

улица Ленинского Комсомола, дома №№ 57/69, 67, 73, 75, 77, 79.







Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.