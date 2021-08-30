\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 30
29°
Втр, 31
31°
Срд, 01
23°
ЦБ USD 73.57 -0.42 31/08
ЦБ EUR 86.81 -0.22 31/08
Нал. USD 73.30 / 74.00 13:01
Нал. EUR 86.54 / 87.18 11:02
Новости
Публикации
Жильцам горевшего дома на улице Черновицкой приходится проветривать до...
Утром 27 августа около дома № 4 по улице Черновицкой во...
27 августа 12:56
1
3 843
Что изменится в рязанских школах с 1 сентября
В новом учебном году рязанские школы начнут свою работу...
26 августа 16:24
12 976
РЗН.Инфо публикует подсказки для тех, кто ищет в рязанском лесу слиток...
Рязанцы могут отыскать в лесу 12 тайников с ценными при...
25 августа 13:47
5 596
Рязанские чиновники взяли курс на ледяной коллапс в городе
Ситуация, когда зимой в морозы квартиры недотапливают,...
23 августа 15:21
11
13 086
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани массово отключили холодную воду
Водоснабжение отключили на 21 улице. Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.

В Рязани массово отключили холодную воду. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В понедельник, 30 августа, до 17:00 холодную воду отключили по следующим адресам:



    • улица 1-й Сысоевский проезд;
    • улица 2-й Сысоевский проезд;
    • улица Гайдара;
    • улица Гоголя, дома №№ 43/26, 45 корпус 1, 45 корпус 2, 47;
    • улица Корнилова;
    • улица Котовского;
    • улица Кутузова;
    • улица Мусоргского;
    • улица Нахимова (полностью), дом № 1 (школа № 57);
    • улица Сысоевская;
    • улица Ушакова;
    • улица Черновицкая, дома №№ 19, 24 корпус 1, 28, 28-а, 30, 30-а, 30-б, 32, 32 корпус 1, 32 корпус 2, 34, 34 корпус 1, 34 корпус 2, 34 корпус 3, 36, 38, 38 корпус 1, 38 корпус 2, 38 корпус 3, 32-а (детский сад № 145);
    • улица Щорса (полностью), дом № 33-а (детский сад № 116);
    • улица проезд Котовского;
    • улица Большая, дома №№ 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82;
    • улица Полевая (Шереметьево-Песочня);
    • улица Старое Село, дома с 15 по 87, с 46 по 86;
    • улица Белякова, дома №№ 22, 23, 24, 25.



До 19:00 холодной воды не будет по следующим адресам:



    • улица 4-я Линия, дома №№ 53, 55, 57, 59, 65, 67;
    • улица 5-я Линия, дом № 46-а;
    • улица Ленинского Комсомола, дома №№ 57/69, 67, 73, 75, 77, 79.



Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.