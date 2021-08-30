В Рязани массово отключили холодную воду
Водоснабжение отключили на 21 улице. Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.
В Рязани массово отключили холодную воду. Об этом
В понедельник, 30 августа, до 17:00 холодную воду отключили по следующим адресам:
- улица 1-й Сысоевский проезд;
- улица 2-й Сысоевский проезд;
- улица Гайдара;
- улица Гоголя, дома №№ 43/26, 45 корпус 1, 45 корпус 2, 47;
- улица Корнилова;
- улица Котовского;
- улица Кутузова;
- улица Мусоргского;
- улица Нахимова (полностью), дом № 1 (школа № 57);
- улица Сысоевская;
- улица Ушакова;
- улица Черновицкая, дома №№ 19, 24 корпус 1, 28, 28-а, 30, 30-а, 30-б, 32, 32 корпус 1, 32 корпус 2, 34, 34 корпус 1, 34 корпус 2, 34 корпус 3, 36, 38, 38 корпус 1, 38 корпус 2, 38 корпус 3, 32-а (детский сад № 145);
- улица Щорса (полностью), дом № 33-а (детский сад № 116);
- улица проезд Котовского;
- улица Большая, дома №№ 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82;
- улица Полевая (Шереметьево-Песочня);
- улица Старое Село, дома с 15 по 87, с 46 по 86;
- улица Белякова, дома №№ 22, 23, 24, 25.
До 19:00 холодной воды не будет по следующим адресам:
- улица 4-я Линия, дома №№ 53, 55, 57, 59, 65, 67;
- улица 5-я Линия, дом № 46-а;
- улица Ленинского Комсомола, дома №№ 57/69, 67, 73, 75, 77, 79.
Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.