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В Рязани продолжают искать очевидцев аварии, виновник которой скрылся с места ДТП
После маневра Renault Sandero Stepway черного цвета с 190 регионом, Honda врезалась в столб. Водитель получил сильный ушиб грудной клетки, рваную рану на руке, перелом пальца и перелом кисти. Очевидцев просят связаться с полицией или мужем пострадавшей.

В Рязани продолжают искать очевидцев аварии, виновник которой скрылся с места ДТП. Об этом РЗН. инфо рассказал муж пострадавшей рязанки.

Авария произошла в пятницу, 27 августа, в 12:20 на перекрестке улиц Зубковой и Новоселов. По словам мужчины, Renault Sandero Stepway черного цвета с 190 регионом грубо нарушил ПДД, после чего Honda врезалась в столб. Водитель получил сильный ушиб грудной клетки, рваную рану на руке, перелом пальца и перелом кисти.

«Виновник ДТП после совершенного маневра остановился, и, после недолгого ожидания, не выходя из машины уехал в неизвестном направлении, один из очевидцев ДТП пытался догнать его, но безуспешно», — отметил рязанец.

Всех, кто запомнил номер машины или снял момент аварии на фото или видео, просят позвонить в полицию по номерам: +7 (4912) 46-30-48, +7 (4912)46-30-49, +7 (4912)46-30-54 или связаться с мужем пострадавшей по телефону: +7 (920) 633-31-00 (WhatsАрp, Viber).

Ранее мужчина попросил откликнуться очевидцев аварии в соцсетях.