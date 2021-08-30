В Клепиковском районе задержали мужчину, хранившего дома марихуану

Полиции стало известно, что 53-летний житель деревни Бараново Клепиковского района, ранее судимый за подделку документов, употребляет и хранит наркотики. Его дом обыскали и нашли там марихуану массой 675 граммов.

В Рязанской области задержали мужчину, который хранил дома наркотики. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиции стало известно, что 53-летний житель деревни Бараново Клепиковского района, ранее судимый за подделку документов, употребляет и хранит наркотики. Его дом обыскали и нашли там марихуану массой 675 граммов.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотиков в крупном размере»).Ему грозит до 10 лет тюрьмы.