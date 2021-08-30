СК проверит информацию о покусанном собакой ребенке под Рязанью

В ходе проверки правовую оценку дадут действиям администрации Рязанского муниципального района. По результатам будет принято процессуальное решение.

СК проверит информацию о покусанном собакой ребенке под Рязанью. Об этом сообщили на сайте регионального СУ СК.

Проверку организовали после появления информации в СМИ.

В ходе проверки правовую оценку дадут действиям администрации Рязанского муниципального района. По результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что собака с меткой на ухе покусала ребенка в селе Долгинино.





