СК проверит информацию о покусанном собакой ребенке под Рязанью
В ходе проверки правовую оценку дадут действиям администрации Рязанского муниципального района. По результатам будет принято процессуальное решение.
СК проверит информацию о покусанном собакой ребенке под Рязанью. Об этом
Проверку организовали после появления информации в СМИ.
В ходе проверки правовую оценку дадут действиям администрации Рязанского муниципального района. По результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что собака с меткой на ухе покусала ребенка в селе Долгинино.