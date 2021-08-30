Рязанцы пожаловались на скользкую поверхность на улице Почтовой

По словам рязанцев, по улице «невозможно ходить» из-за скользкого «покрытия», которое образовалось в воскресенье, 29 августа. Собеседники отметили, что оно похоже на воск, на котором можно поскользнуться и упасть. Некоторые велосипедисты, пытавшиеся проехать по улице, упали и получили травмы.

Рязанцы пожаловались на скользкую поверхность на улице Почтовой. Об этом горожане сообщили РЗН.инфо.

По словам рязанцев, по улице «невозможно ходить» из-за скользкого «покрытия», которое образовалось в воскресенье, 29 августа. Собеседники отметили, что оно похоже на воск, на котором можно поскользнуться и упасть. Некоторые велосипедисты, пытавшиеся проехать по улице, упали и получили травмы.

Рязанцы отметили, что утром в воскресенье на Почтовой заметили уборочные машины, которые обработали улицу мыльным раствором, после чего поверхность стала скользкой.