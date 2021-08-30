Рязанцу, который убил компаньона по бизнесу и сжег его тело в печи, продлили арест

Случай произошел 1 ноября 2020 года. Между мужчинами, у которых был общий бизнес, произошел конфликт. Во время него подозреваемый «умышленно причинил телесные повреждения» компаньону, от чего последний скончался. Чтобы скрыть следы, мужчина расчленил труп и сжег в печи.

Спасский районный суд продлил арест мужчине, который убил компаньона по бизнесу и сжег его тело в печи. Об этом сообщил сайт райсуда.



Случай произошел 1 ноября 2020 года. Между мужчинами, у которых был общий бизнес, произошел конфликт. Во время него подозреваемый «умышленно причинил телесные повреждения» компаньону, от чего последний скончался. Чтобы скрыть следы, мужчина расчленил труп и сжег в печи.

Срок содержания обвиняемого под стражей истекает, но расследование завершить не удалось. Так как следствие полагает, что мужчина может скрыться, суд попросили продлить арест на 2 месяца и 18 суток. Ходатайство удовлетворили.