\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 30
29°
Втр, 31
31°
Срд, 01
23°
ЦБ USD 73.57 -0.42 31/08
ЦБ EUR 86.81 -0.22 31/08
Нал. USD 73.30 / 74.00 13:01
Нал. EUR 86.54 / 87.18 11:02
Новости
Публикации
Жильцам горевшего дома на улице Черновицкой приходится проветривать до...
Утром 27 августа около дома № 4 по улице Черновицкой во...
27 августа 12:56
1
4 166
Что изменится в рязанских школах с 1 сентября
В новом учебном году рязанские школы начнут свою работу...
26 августа 16:24
13 312
РЗН.Инфо публикует подсказки для тех, кто ищет в рязанском лесу слиток...
Рязанцы могут отыскать в лесу 12 тайников с ценными при...
25 августа 13:47
5 890
Рязанские чиновники взяли курс на ледяной коллапс в городе
Ситуация, когда зимой в морозы квартиры недотапливают,...
23 августа 15:21
11
13 374
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанца оштрафовали за то, что его собака покусала ребенка
За причиненный моральный вред мужчину оштрафовали на 70 тысяч рублей.

Рязанца оштрафовали за то, что его собака покусала ребенка. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Рязанец выгуливал собаку без поводка и намордника. В результате животное покусало несовершеннолетнего ребенка, который катался на велосипеде около одного из продуктовых магазинов города.

Советский районный суд Рязани постановил, что владелец собаки нарушил правила содержания домашних животных. Согласно правилам, собаку в городе можно свободно выгуливать только на огороженной территории, в изолированном помещении или на привязи.

За причиненный моральный вред мужчину оштрафовали на 70 тысяч рублей.

Ранее в соцсетях сообщили, что в Долгинино собака с меткой на ухе укусила ребенка за лицо.