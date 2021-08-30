Рязанца оштрафовали за то, что его собака покусала ребенка

За причиненный моральный вред мужчину оштрафовали на 70 тысяч рублей.

Рязанца оштрафовали за то, что его собака покусала ребенка. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Рязанец выгуливал собаку без поводка и намордника. В результате животное покусало несовершеннолетнего ребенка, который катался на велосипеде около одного из продуктовых магазинов города.

Советский районный суд Рязани постановил, что владелец собаки нарушил правила содержания домашних животных. Согласно правилам, собаку в городе можно свободно выгуливать только на огороженной территории, в изолированном помещении или на привязи.

За причиненный моральный вред мужчину оштрафовали на 70 тысяч рублей.

Ранее в соцсетях сообщили, что в Долгинино собака с меткой на ухе укусила ребенка за лицо.