Россиян предупредили о комарах-переносчиках лихорадки Западного Нила

Специалисты порекомендовали носить плотную одежду, защищать кожу с помощью специальных средств и не допускать скопления воды в емкостях на дачах.

Роспотребнадзор предупредил о риске появления в России комаров — переносчиков лихорадки Западного Нила. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

Специалисты порекомендовали носить плотную одежду, защищать кожу с помощью специальных средств и не допускать скопления воды в емкостях на дачах.

Отмечается, что в России лихорадка Западного Нила регистрируется чаще всего на территории европейской части страны, более 80% случаев — в регионах Южного федерального округа. К главным переносчикам относятся комары, также это могут быть клещи.

Специалисты подчеркнули, что в Москве участились гибели птиц от этой лихорадки, но человек не может заразиться от них.

У человека проявляется субклинически — без ярковыраженных симптомов.