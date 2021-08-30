Родители рязанских школьников получат дополнительные выплаты

Для назначения ежегодной денежной выплаты необходимо обращаться в отдел социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

В Рязанской области многодетные семьи получат дополнительно 2000 рублей на школьные принадлежности. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Выплата коснется тех семей, чей среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума на душу населения (10 785 руб.).

Чтобы получить выплату, нужно обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) или в МФЦ.

«В настоящее время в региональное законодательство вносятся изменения, которые позволят получать выплату в беззаявительном порядке до окончания обучения ребенка в 9 классе общеобразовательной организации», — отметили в сообщении.