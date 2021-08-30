Под Рязанью нашли артиллерийский снаряд

29 августа сотрудникам сообщили о предметах, которые похожи на снаряды. Один из них заметили в лесу в двух километрах от деревни Насурово Рязанского района. На место выехала группа разминирования рязанского ОМОН.

В Рязанской области нашли артиллерийский снаряд. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

29 августа сотрудникам сообщили о предметах, которые похожи на снаряды. Один из них заметили в лесу в двух километрах от деревни Насурово Рязанского района. На место выехала группа разминирования рязанского ОМОН.

Взрывотехники выяснили, что это — 76-милиметровый артиллерийский снаряд со следами сильной коррозии. На ведущем пояске боеприпаса были следы нарезов от прохождения снаряда через канал ствола орудия.

Снаряд уничтожили на месте.

Также в этот же день в Дубровичах осмотрели предметы, похожие на выстрелы подствольного гранатомета. Взрывотехники выяснили, что боеприпасы — 38 инертных выстрелов ВОГ-25, которые не опасны для окружающих. Инертные выстрелы передали полиции.