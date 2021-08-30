ПАО «РЭСК» напомнило о своевременной оплате за потребляемые энергоресурсы

Произвести оплату полученной квитанции необходимо не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным.

Рязанская энергосбытовая компания рекомендует клиентам своевременно оплачивать электроэнергию. Произвести оплату полученной квитанции необходимо не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным.

Оплатить счета можно с помощью интерактивных сервисов:

Также РЭСК напоминает, что с 1 января 2021 года снят мораторий введения ограничения на подачу электроэнергии и начисление пени при наличии задолженности за потребленные энергоресурсы.

В случае отказа должника добровольно погасить образовавшуюся задолженность энергетики вынуждены направлять иски в суды, а исполнительные листы приставам для взыскания денежных средств. В данном случае потребителям помимо самой задолженности придется оплатить штрафы, пени и судебные издержки.

Для удобства своевременной доставки квитанций на оплату электроэнергии можно воспользоваться электронным сервисом и получать счета в электронном виде на адрес электронной почты , что, в свою очередь, позволит внести вклад в сохранение природных ресурсов.