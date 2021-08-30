Любимов заявил, что в школах надо популяризировать вакцинацию против COVID-19

«В образовательных учреждениях надо проводить работу по популяризации вакцинации против COVID-19, — сказал губернатор. — Необходимо обеспечить подготовку школ к проведению выборов. Причем организовать работу без ущерба для образовательного процесса».

Губернатор Николай Любимов во время заседания правительства региона 30 августа заявил, что необходимо в образовательных учреждениях проводить активную работу по популяризации вакцинации против COVID-19.



Министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина сообщила, что с 3 по 16 августа во всех муниципальных районах и городских округах работали комиссии по приемке образовательных учреждений. Все школы признали соответствующими установленным требованиям, они готовы принять детей 1 сентября.

На подготовку школ направили 247,6 млн. рублей федерального, областного и местного бюджетов. Щетинкина отметила, что косметический ремонт провели во всех образовательных учреждениях. В десяти районах отремонтировали семь спортзалов, установили новое спортивное оборудование на трех школьных площадках. На комплексную безопасность учреждений образования направили 63,2 млн рублей.



Глава регионального минобра заявила, что в Рязанской области все ученики 1-4 классов будут обеспечены одноразовым бесплатным горячим питанием. Она отметила, что на новое оборудование для столовых направили более 10 млн рублей. По ее словам, особое внимание уделили санитарно-эпидемиологическим правилам и требованиям в условиях пандемии коронавируса, на что выделили 77 млн рублей из резервного фонда правительства области и муниципальных бюджетов.



Ольга Щетинкина рассказала, что в этом году планируется построить новые школы в Сасове на 500 мест и в селе Просечье Александро-Невского района на 132 места. Также продолжается строительство школы на 1100 мест в Кальном в Рязани. Объект планируют сдать в 2022 году. Также в этом году создадут 1075 дополнительных мест в детсадах. Для этого строятся 13 объектов в Рязани, а также Александро-Невском, Ряжском и Рязанском районах.



По словам министра, в школах начнут работать 56 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», детского технопарка «Кванториум» на базе МБОУ «Школа № 60/61», также с 1 сентября откроется центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов.



Ольга Щетинкина отметила, что в этом году праздник «День знаний» состоится в традиционном формате с обязательным учетом санитарно-эпимедимиологических требований.



«Особое внимание, в связи с пандемией, сейчас нужно обратить на обеспечение безопасности всех участников образовательного процесса. Все вопросы соблюдения санитарно — эпидемиологических требований нужно держать на постоянном контроле. В образовательных учреждениях надо проводить работу по популяризации вакцинации против COVID-19, — сказал губернатор. — Необходимо обеспечить подготовку школ к проведению выборов. Причем организовать работу без ущерба для образовательного процесса».