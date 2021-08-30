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Любимов поручил решить проблемы рязанцев, обратившихся на прямую линию губернатора
По словам Любимова, в общем сложности до и во время прямого эфира поступило около 600 обращений через соцсети, мессенджеры, электронную почту и телефон. Больше всего жалоб поступило на состояние и некачественный ремонт дорог, проблемы в сфере ЖКХ, благоустройства и экологии, образования и социальной защиты.

Николай Любимов поручил решить проблемы рязанцев, обратившихся на прямую линию губернатора. Об этом он сообщил во время заседания регионального правительства 30 августа.

По словам Любимова, в общем сложности до и во время прямого эфира поступило около 600 обращений через соцсети, мессенджеры, электронную почту и телефон. Больше всего жалоб поступило на состояние и некачественный ремонт дорог, проблемы в сфере ЖКХ, благоустройства и экологии, образования и социальной защиты.

Губернатор заявил, что многие вопросы касались полномочий администрации Рязани. Особенно актуальными он назвал темы дорог, благоустройства территорий.

«От рязанцев традиционно поступает большое количество обращений в ходе моего общения в таком формате с жителями региона. Поэтому главе администрации Рязани Елене Сорокиной было предложено провести прямую линию с жителями города. Думаю, что это полезный опыт», — сказал Николай Любимов.

Он призвал муниципальные образования, министерства и ведомства дать ответы рязанцам лично, через сайт или СМИ, письменно или устно.

«Нужно помочь в решении проблем. По нерешаемым на уровне региона вопросам людям следует дать ответы и разъяснения, без формализма, четко и по существу. Прошу ЦУР и аппарат правительства проконтролировать ход исполнения», — отметил губернатор.