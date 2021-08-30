Касимовца осудили за уклонение от службы в армии

В ходе следствия обвиняемый признал вину в полном объеме. Мужчине назначили наказание в виде штрафа. Приговор вступил в законную силу.

Касимовца осудили за уклонение от службы в армии. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

В Рязанской области вынесли приговор 23-летнему жителю Касимова. Его признали виновным по части 1 статьи 328 УК.

Молодой человек не имел законных оснований отсрочки от прохождения военной службы. Он не являлся по повесткам на несколько призывных кампаний.

В ходе следствия обвиняемый признал вину в полном объеме. Мужчине назначили наказание в виде штрафа. Приговор вступил в законную силу.