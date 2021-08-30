Касимовца осудили за уклонение от службы в армии
В ходе следствия обвиняемый признал вину в полном объеме. Мужчине назначили наказание в виде штрафа. Приговор вступил в законную силу.
Касимовца осудили за уклонение от службы в армии. Об этом
В Рязанской области вынесли приговор 23-летнему жителю Касимова. Его признали виновным по части 1 статьи 328 УК.
Молодой человек не имел законных оснований отсрочки от прохождения военной службы. Он не являлся по повесткам на несколько призывных кампаний.
В ходе следствия обвиняемый признал вину в полном объеме. Мужчине назначили наказание в виде штрафа. Приговор вступил в законную силу.