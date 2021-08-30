ФК «Рязань» крупно проиграл «Динамо-Брянску» в домашнем матче
Игра седьмого тура «ОЛИМП» Первенства II дивизиона ФНЛ прошла на домашнем поле 29 августа. В результате поражения ФК «Рязань» опустилась на четвертую строчку турнирной таблицы.
ФК «Рязань» проиграл «Динамо-Брянску» со счетом 0:4. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Игра седьмого тура «ОЛИМП» Первенства II дивизиона ФНЛ прошла на домашнем поле 29 августа. В результате поражения ФК «Рязань» опустилась на четвертую строчку турнирной таблицы.
Фото Ивана Ермакова