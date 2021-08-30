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Елена Сорокина проверила в Рязани ремонт теплотрасс
Работы на участке улицы Новой завершат до 20 сентября, на улице Братиславской — до 17 сентября.

Елена Сорокина проверила в Рязани ремонт теплотрасс. Об этом мэр сообщила на своей странице «ВКонтакте».

В понедельник, 30 августа, Елена Сорокина посмотрела на каком этапе находятся ремонтные работы теплотрассы на улицах Новой и Братиславской, а также новую котельную в поселке Шпалозавода.

Первый этап благоустройства перекрестка улиц Новой и Циолковского пройдет с 31 августа на 1 сентября. До 20 сентября участок благоустроят полностью. Сорокина отметила, что первоначально подрядчик не справился со сроками, поэтому к работам привлекли субподрядчика.

Отмечается, что новый магистральный трубопровод прослужит не менее 20 лет.

На участке улицы Братиславской выравнивающий слой асфальта положат до 1 сентября, финишный — до 17 сентября. Работы по трубопроводу были завершены 26 августа.

В блочно-модульной котельной в поселке Шпалозавода проводят пуско-наладочные работы. Она обеспечивает теплом и горячей водой 20 домов.

Елена Сорокина отметила, что отопительный сезон в Рязани должен начаться в срок.