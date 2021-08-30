Единовременную выплату получат около 360 тысяч рязанских пенсионеров

Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей начнет приходить жителям Рязанской области в начале сентября. Деньги перечислят на карту либо доставят вместе с пенсией.

Единовременную выплату получат около 360 тысяч рязанских пенсионеров. Об этом сообщили в региональном министерстве по делам территорий и информационной политике.

Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей начнет приходить жителям Рязанской области в начале сентября. Деньги перечислят на карту либо доставят вместе с пенсией.

В минтерполе напомнили, что претендовать на выплату могут граждане, которые постоянно проживают на территории России и по состоянию на 31 августа получают пенсию.

Депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров отметил, что выплаты обеспечены дополнительными доходами бюджета.

«Помощь пенсионерам требуется всегда, особенно в постпандемийный период. Благодаря инициативе нашего президента эта категория граждан получит существенную поддержку», — подчеркнул губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Поддержку работающим и неработающим пенсионерам предложил Владимир Путин в связи с ростом инфляции сверх запланированного уровня.