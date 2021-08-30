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Двухдневная пробка под Рязанью и закрытие рынка в Торговом городке. Главные новости выходных, 28-29 августа
В последние выходные лета рязанцам было, что обсудить: из-за дорожных работ им пришлось стоять в многокилометровых пробках, в Торговом городке намечаются серьезные изменения. Вспомним эти и другие важные события.

В последние выходные лета рязанцам было, что обсудить: из-за дорожных работ им пришлось стоять в многокилометровых пробках, в Торговом городке намечаются серьезные изменения. Вспомним эти и другие важные события.

Происшествия

В Рязани мужчина 1988 года рождения погиб, выпав из окна дома на улице Зубковой. Компания приятелей выпивала до ночи, утром обнаружили, что одного из них нет в квартире. Тело мужчины нашли на козырьке подъезда. Предположительно, ночью он вышел на балкон покурить, и произошел несчастный случай.

В Рязани в воскресенье, 29 августа, произошло серьезное ДТП на пересечении улицы Мервинской и 2-го Мервинского проезда. Столкнулись Volvo и Lada Kalina.

На улице Пугачева в Рязани нашли повешенного мужчину. Это произошло в воскресенье, 29 августа. Личность погибшего устанавливается,

В селе Бобровском Шиловского района пропал 52-летний мужчина. Он 28 августа ушел в лес и не вернулся. В воскресенье мужчину нашли, он жив.

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль поиски пропавшей рязанки Елены Логуновой. Он поручил руководителю управления по Рязанской области Владимиру Никешкину доложить о расследовании. Девушку ищут уже больше месяца.

Алексея Руди, найденного повешенным в лесу под Рязанью, похоронили на родине. Об этом рассказал отец 18-летнего срочника. На теле сына он не заметил ничего подозрительного, кроме синих пятен. Дяде срочника вид тела показался странным. В деле разбираются специалисты.

О ситуации на дорогах

Режим работы светофоров на перекрестке Касимовского шоссе и улицы Советской армии у ТЦ «Глобус» изменят после жалоб рязанцев. Об этом сообщила мэрия в соцсетях. После окончания реконструкции перекрестка по Касимовскому шоссе режим работы светофора будет изменен с учетом движения пешеходного потока.

В Рязани планируют продлить троллейбусную сеть в Дашково-Песочне. Сейчас прорабатывается вопрос разработки технической документации, чтобы продлить троллейбусную сеть до остановки «улица Новоселов, 60».

На въезде в Рязань образовалась пробка из множества автомобилей. Об этом рязанцы сообщили в соцсетях днем в субботу, 28 августа. Трехкилометровая пробка от Солотчинского моста до поста ДПС произошла из-за дорожных работ. В воскресенье ситуация стала еще хуже.

К другим новостям

Работники рынка в Торговом городке сообщили о закрытии их точек. Ликвидация рынка, по словам продавцов, стала для них неожиданностью. В мэрии прокомментировали информацию о закрытии рынка в Торговом городке. Администрация Рязани готова оказать содействие всем желающим в перемещении торговых объектов на свободные места на других рынках и торговых комплексах города. Рынок в Торговом городке закроют не навсегда, а на время реконструкции «рязанской ВДНХ». Об этом РЗН. инфо рассказал генеральный директор корпорации развития Рязанской области Артем Никитин.

В Рязани в субботу, 28 августа, прошло открытие единственного в России музея лоскутного шитья. Музей-мастерская «Шили-были» создан на средства регионального гранта, который предоставляется для создания объектов туристического показа в Рязанской области. Он расположен в центре города, в районе сквера Петрова.