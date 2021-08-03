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Врач рассказал, как избежать тромбозов после коронавируса
Специалист заявил, что тромбозы — одно из самых серьезных осложнений после коронавируса, которые встречаются в 20-30% случаев и могут привести к инсультам и инфарктам. Также частыми симптомами после коронавируса он назвал одышку (31,7%), кашель (13,5%), тахикардию (12,7%).

Врач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко рассказал, как избежать тромбозов после коронавируса. Об этом он написал в Telegram-канале.

Специалист заявил, что тромбозы — одно из самых серьезных осложнений после коронавируса, которые встречаются в 20-30% случаев и могут привести к инсультам и инфарктам. Также частыми симптомами после коронавируса он назвал одышку (31,7%), кашель (13,5%), тахикардию (12,7%).

Врач рассказал, что пациентам назначают антикоагулянтную терапию — препараты гепариновой группы или новых оральных коагулянтов для того, чтобы избежать тромбозов.

По его словам, аспирин и другие препараты показали меньшую эффективность.

Специалист объяснил, что постковидный синдром может проявиться в течение месяца с момента появления первых симптомомв.

«Тем не менее, если человек вовремя обратился за медицинской помощью, есть шансы полностью выздороветь и не получить осложнений», — отметил специалист.

После выписки он посоветовал сделать коагулограмму — анализ, позволяющий оценить свертываемость крови. При негативном сценарии пациенту необходимо продолжить прием антикоагулянтной терапии до тех пор, пока состояние не нормализуется. Также врач посоветовал пить много жидкости, особенно в жарку погоду, чтобы предотвраить сгущение крови. Он отметил, что оценить состояние, формулу крови и назначить или прервать терапию может только врач.