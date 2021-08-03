Волонтерам нужна помощь в поиске пропавшей Елены Логуновой

Сбор добровольцев состоится во вторник, 3 августа, в 19:00 на парковке возле заправки «Полный бак» на Московском шоссе. Форма одежды — лес.

Волонтерам нужна помощь в поиске пропавшей Елены Логуновой. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Во вторник, 3 августа, сбор добровольцев состоится в 19:00 на парковке возле заправки «Полный бак» (Московское шоссе, дом № 10, строение 1), координаты: 54.633661, 39.697895.

Поиск будет проходить в природной среде, форма одежды — лес (удобная обувь, прочно держащая голеностоп, руки и ноги закрыты от повреждений, головной убор). С собой желающим помочь необходимо иметь воду, перекус и фонарь.

Инфорг Наталья (позывной Лимура) +7 (965) 711-31-13 .

Напомним, 26-летняя Елена Логунова (Кошелева) 25 июля 2021 года ушла из дома и не вернулась.