Вильфанд заявил о редкой погодной аномалии в Москве

Вечером 2 августа на Москву обрушились ливень с громом, порывы ветра достигали до 15 метров в секунду. Жители столицы отметили, что вместе со сверкавшими молниями не было звука, а во время грозы не выпал дождь.

Научный руководитель Гидрометцентра России, метеоролог Роман Вильфанд рассказал о «сухих» и тихих грозах, прошедших в Москве 2 августа. Об этом пишет « Лента.ру ».

По словам специалиста, явление связано с особенностями скорости распространения звука и света, а также высокой температурой воздуха.

Он отметил, что вечером 2 августа на Москву обрушились ливень с громом, порывы ветра достигали до 15 метров в секунду. Жители столицы отметили, что вместе со сверкавшими молниями не было звука, а во время грозы не выпал дождь.

«Люди часто видят молнию, но не слышат звук грома — это называется „зарница“, — объяснил Вильфанд. — Дело в том, что скорость света существенно превышает скорость звука, и, когда молния сверкает вдали, гром может прозвучать с опозданием на 10-20 секунд, а иногда и вообще не доходит».

Он добавил, что все зависит от точки наблюдения. Также специалист отметил, что «сухие» грозы более характеры для юга, для центральных регионов явления редки.