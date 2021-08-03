В рамках исполнения поручения губернатора Николая Любимова в Рязанской области организовали дополнительные ярмарки. Об этом сообщили в региональном правительства.В Рязани дополнительные ярмарки организовали перед магазином «Квазар» на улице Высоковольтной и рядом с домом № 26 на улице Пушкина. Ярмарки будут работать ежедневно с 4 августа.Аналогичные точки планируют открыть в других муниципальных образованиях региона.Отмечается, что 31 июля на ярмарках выходного дня в Рязани стоимость овощей была ниже среднестатистической по региону. Цена на картофель начиналась от 20 рублей за кг (средняя потребительская цена по данным Рязаньстата — 39,19); капусту — от 25 рублей за кг (41,78); репчатый лук — от 25 рублей за кг (29,82); морковь — от 30 рублей за кг (65,93); столовую свеклу — от 20 рублей за кг (69,99).В прошедшие выходные всего в регионе работали около 180 ярмарок и дополнительных торговых площадок, на которых свыше 600 рязанских производителей. Овощи продавали в том числе те, кто ведут личные подсобные хозяйства.Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани в субботу, 7 августа, на площадках по улице Пролетарской, около ЦНТИ, КДЦ «Октябрь», перед ТЦ «КИТ» и в Торговом городке. С полным перечнем ярмарок, рынков, дополнительных площадок с адресами и контактами организаторов можно ознакомиться по
В рамках исполнения поручения губернатора Николая Любимова в Рязанской области организовали дополнительные ярмарки. Об этом сообщили в региональном правительства.В Рязани дополнительные ярмарки организовали перед магазином «Квазар» на улице Высоковольтной и рядом с домом № 26 на улице Пушкина. Ярмарки будут работать ежедневно с 4 августа.Аналогичные точки планируют открыть в других муниципальных образованиях региона.Отмечается, что 31 июля на ярмарках выходного дня в Рязани стоимость овощей была ниже среднестатистической по региону. Цена на картофель начиналась от 20 рублей за кг (средняя потребительская цена по данным Рязаньстата — 39,19); капусту — от 25 рублей за кг (41,78); репчатый лук — от 25 рублей за кг (29,82); морковь — от 30 рублей за кг (65,93); столовую свеклу — от 20 рублей за кг (69,99).В прошедшие выходные всего в регионе работали около 180 ярмарок и дополнительных торговых площадок, на которых свыше 600 рязанских производителей. Овощи продавали в том числе те, кто ведут личные подсобные хозяйства.Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани в субботу, 7 августа, на площадках по улице Пролетарской, около ЦНТИ, КДЦ «Октябрь», перед ТЦ «КИТ» и в Торговом городке. С полным перечнем ярмарок, рынков, дополнительных площадок с адресами и контактами организаторов можно ознакомиться по