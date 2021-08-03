В Рязанской области организовали дополнительные ярмарки

В Рязани дополнительные ярмарки организовали перед магазином «Квазар» на улице Высоковольтной и рядом с домом № 26 на улице Пушкина. Ярмарки будут работать ежедневно с 4 августа.