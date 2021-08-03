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В Рязанской области коронавирусом за сутки заболели 122 человека
Всего число заражений в Рязанской области достигло 35 537. За сутки выздоровели 98 рязанцев, всего — 33 001. За сутки в регионе скончались два человека, всего число летальных случаев достигло 810.

За сутки в Рязанской области коронавирусом заболели 122 человека. Об этом во вторник, 3 августа, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число заражений в Рязанской области достигло 35 537. За сутки выздоровели 98 рязанцев, всего — 33 001. За сутки в регионе скончались два человека, всего число летальных случаев достигло 810.

За сутки в России заболели 22 010 человек, всего с начала пандемии заболели 6 334 195 человек. За сутки выздоровели 18 963, всего вылечились 5 659 746. За сутки умерли 788 человек, всего с начала пандемии скончались 160 925 человек.