В Рязани задержали мошенницу, которая находилась в розыске более 10 лет. Об этом
В 2008 году женщина и ее сожитель под видом влиятельных людей с серьезными связями предложили потерпевшему устроить его на должность замглавы администрации Сочи. За услугу они потребовали три млн долларов. Получив аванс в размере 5,5 млн рублей пара не выполнила свои обязательства и скрылась.
По признакам преступления было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.
Мужчину задержали, а его сообщницу в 2009 году объявили в федеральный розыск. В целях конспирации более 10 лет она меняла места жительства.
Рязанские полицейские задержали мошенницу на выезде из Алеканова. Ее заключили под стражу.