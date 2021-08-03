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В Рязани задержали мошенницу, которая находилась в розыске более 10 лет
В 2009 году женщину объявили в федеральный розыск в связи с мошенничеством в особо крупном размере. Рязанские полицейские задержали мошенницу на выезде из Алеканова.

В Рязани задержали мошенницу, которая находилась в розыске более 10 лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

В 2008 году женщина и ее сожитель под видом влиятельных людей с серьезными связями предложили потерпевшему устроить его на должность замглавы администрации Сочи. За услугу они потребовали три млн долларов. Получив аванс в размере 5,5 млн рублей пара не выполнила свои обязательства и скрылась.

По признакам преступления было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Мужчину задержали, а его сообщницу в 2009 году объявили в федеральный розыск. В целях конспирации более 10 лет она меняла места жительства.

Рязанские полицейские задержали мошенницу на выезде из Алеканова. Ее заключили под стражу.