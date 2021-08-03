В Рязани в доме «Достояние на Чапаева» откроется коворкинг

В жилом доме бизнес-класса «Достояние на Чапаева», который девелопер «Мармакс» построил в Рязани, откроется коворкинг для жителей. Это первое в городе рабочее пространство подобного формата, расположенное на территории жилого комплекса.

В жилом доме бизнес-класса «Достояние на Чапаева», который девелопер «Мармакс» построил в Рязани, откроется коворкинг для жителей. Это первое в городе рабочее пространство подобного формата, расположенное на территории жилого комплекса.

Пандемия изменила приоритеты: до трети сотрудников компаний не вернулось в офисы после карантина, предпочтя работать удаленно. По данным аналитиков HeadHunter, количество вакансий для удаленного режима работы растет на 15% каждый месяц.

«Создавая свои жилые комплексы, мы в первую очередь думаем о людях. Поэтому мы включили в проект ЖК „Достояние на Чапаева“ коворкинг, чтобы жители комплекса могли работать из дома. При этом в квартире далеко не всегда можно оборудовать полноценное рабочее место. Коворкинг становится идеальным решением — гибкий формат, позволяющий разделить личное и рабочее пространство, держать work-life balance», — рассказал основатель и генеральный директор «Мармакс» Юрий Юров.

Коворкинг площадью 30 квадратных метров продуман до мелочей: бесплатный Wi-Fi, оборудованные рабочие места, розетки, кулер с водой, кофе-пойнт, лаундж-зона. Панорамные окна выходят на детскую площадку — так работающие мамы всегда будут видеть своих детей, которые играют на воздухе.

По мнению Юрия Юрова, коворкинги — один из самых перспективных форматов, который ожидает бурный рост в регионах.

«Сегодня региональный рынок коворкингов составляет не более 20% от общего количества. Большая часть коворкингов сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге, а в Рязани их количество пока очень мало, — отметил он. — Но региональные девелоперы внимательно изучают этот формат и, с учетом спроса, будут его развивать. Мы проанализируем наш пилотный проект коворкинга в ЖК „Достояние на Чапаева“ и в случае успеха распространить его и на наши новые проекты в будущем», — уточнил Юров.

ЖК «Достояние на Чапаева» — восьмиэтажный жилой дом, с развитой инфраструктурой: собственным супермаркетом и фитнес-клубом. Проект располагает благоустроенной территорией с авторским ландшафтным дизайном, оборудованной детской площадкой и зонами для спокойного отдыха. Городская территория площадью 3500 кв м вокруг жилого комплекса полностью благоустроена девелопером «Мармакс»: заменено покрытие и опоры освещения, высажены новые зеленые насаждения.