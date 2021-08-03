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В Рязани рецидивист угнал иномарку и сжег ее в поле
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК <nobr>Р. Ф. Ему</nobr> грозит до пяти лет тюрьмы.

В Рязани рецидивист угнал иномарку и сжег ее в поле. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился рязанец и рассказал, что у него угнали автомобиль Audi. Мужчина припарковал его на площади Маргелова и, не заглушив мотор, пошел в магазин. Когда он вернулся, машины на месте не было.

Позже местные жители Мушковатова сообщили в полицию, что рядом с селом в поле горит автомобиль. Сотрудники полиции установили, что это была угнанная Audi. Рядом с автомобилем видели незнакомца, жители села описали его внешность. Оперативники задержали 35-летнего мужчину в соседнем населенном пункте.

Выяснилось, что ранее житель Рязанского района уже был судим за угон автомобилей.

Мужчина рассказал, что случайно заметил работающий автомобиль. Он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, чтобы покататься. Для сокрытия следов преступления мужчина поджег машину и хотел скрыться, но его задержали полицейские.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК Р. Ф. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Подозреваемого взяли под стражу.