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В Рязани прошло совещание Ночной хоккейной лиги, посвященное старту нового сезона
В понедельник, 2 августа, в Ледовом дворце спорта «Десант» состоялось совещание представителей команд Ночной хоккейной лиги в Рязанской области.

В понедельник, 2 августа, в Ледовом дворце спорта «Десант» состоялось совещание представителей команд Ночной хоккейной лиги в Рязанской области. Впервые в истории проведения фестиваля, по предварительной записи в 11 сезон заявилось 42 команды, что может стать абсолютно новым рекордом.

Как отметил президент федерации хоккея Рязанской области, региональный представитель НХЛ в Рязанской области Олег Смирнов: «Приятно вспомнить, что 11 лет назад нас было всего 7 команд, а сейчас, спустя 10 сезонов мы, как и мечтали, растем в геометрической прогрессии».

Руководство НХЛ России неоднократно отмечало Рязанскую область как одну из самых прогрессивных в развитии любительского хоккея. В мае 2021 года Президент России Владимир Путин впервые в истории страны вручил Олегу Смирнову орден «За преданность любительскому хоккею». Отметился на фестивале в Сочи рязанский хоккеист-любитель Эдуард Султанаев. Он был признан лучшим бомбардиром и лучшим нападающим в стране. В рамках совещания ему была вручена благодарность за высокие показатели в спорте. Также Олег Смирнов, от имени федерации хоккея и НХЛ в Рязанской области поздравил двух хоккеистов-юбиляров. На днях 70 лет исполнилось игроку команды «Динамо М» Абрамову Анатолию Ивановичу. Несмотря на свой солидный возраст, он регулярно выходит на лед и неоднократно становился лучшим игроком своей команды. Также с 60-летием поздравили игрока команды «Гладиатор» Токмакова Юрия Александровича. Обоим юбилярам были вручены благодарственные письма и ценные подарки.

В рамках совещания были обсуждены важнейшие вопросы, касаемые открытия второй группы команд в дивизионе «Лига Надежды» (Любитель 18+) и открытие нового дивизиона «Любитель 50+". В апреле Рязанским отделением был проведен экспериментальный турнир для хоккеистов данной возрастной категории, а уже с этого сезона данный дивизион был введен официально на территории всей страны. По словам Олега Смирнова, на сегодняшний день в рязанской лиге играют порядка 200 человек, подходящих по возрасту дивизион «Любитель 50+", а это значит, что Рязанская область вновь сможет стать лидером страны по количеству команд.

Старт Ночной хоккейной лиги в регионе запланирован на 25 сентября.