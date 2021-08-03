В Рязани появятся граффити с достопримечательностями города

В рамках акции «Город в красках», которая посвящена 926-летию Рязани, группа волонтеров украсит ограждение железнодорожных путей на Михайловском шоссе.

В Рязани появятся граффити с достопримечательностями города. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В рамках акции «Город в красках», которая посвящена 926-летию Рязани, группа волонтеров нарисует граффити с изображением ключевых достопримечательностей и памятников города. Рисунки украсят ограждение железнодорожных путей на Михайловском шоссе.

Студенты политехнического университета и художественного училища под руководством члена молодежной администрации Рязани Александра Синицина приступили к разработке эскизов.

Итоги акции подведут 7 августа в центральном парке культуры и отдыха в рамках празднования Дня города.