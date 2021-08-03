В Рязани массово отключили холодную воду

Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.

В Рязани массово отключили холодную воду. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Во вторник, 3 августа, до 17:00 из-за аварийно-восстановительных работ холодной воды не будет по следующим адресам:

улица 1-й Мервинский проезд;

улица Мервинская, дома №№ 2, 2-а, 2-б, 4, 7;

улица Баженова, дома №№ 3, 3-в, 36 корпус 1, 24 корпус 1, 36, 14, 35, 12-а, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 16-а, 18, 30, 32, 44, 48, 5, 7, 9, 1, 13, 15, 17, 19/17, 41-б, 41, 39-б, 48, 31, 26, 35 корпус 6, 33, 29, 27;

улица Голенчинское шоссе, дома №№ 61, 30, 32, 34, 36, 36а, 40/1, 42, 44, 21, 15, гостиница «Конюшенный двор»;

улица Старая Дубрава, дома №№ 8 (детский сад № 30), 1;

улица Славянский проспект, дома №№ 6, 3, 5;

улица Родниковая, дома №№ 26, 24, 22, 20, 16, 14, 10, 8, 17, 19, 21, 11, 9, 7, 5, 3, 13;

улица Ключевая, дома №№ 23, 19, 12, 15, 13, 18, 16, 14, 12, 11, 7, 9, 6, 5, 3, 1;

улица Снежная, дома №№ 14, 16, 10, 12, 6, 4;

улица 1-й Старосадский проезд, дома №№ 11, 12, 10, 4, 6, 8, 3, 1;

улица 3-й Старосадский проезд, дома №№ 1, 3;

улица Старый Сад, дома №№ 17, 11, 13, 18, 7, 8, 10, 16, 14;

улица переулок Баженова, дома с 2 по 9.

Также в поселке Шлаковом снизили подачу холодной воды.