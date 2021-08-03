В Рязани легковушка сбила инвалида-колясочника

В результате аварии пешеход получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

В Рязани легковушка сбила инвалида-колясочника. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В понедельник, 2 августа, в 13:40 в Рязани около дома № 1-а на улице Промышленной 19-летний местный житель на «ВАЗ-21099» сбил 42-летнего жителя Рязани, который передвигался в инвалидной коляске.

В результате аварии пешеход получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.