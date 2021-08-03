В России планируют ужесточить требования к техосмотру

Речь идет о фотографировании автомобилей. Перед началом проверки на фото должен быть виден автомобиль и спереди, и сбоку, а рядом с машиной — техник, выполняющий проверку.

Минтранс планирует ужесточить правила прохождения техосмотра в России. Об этом пишет «Коммерсант».

Речь идет о фотографировании автомобилей. Перед началом проверки на фото должен быть виден автомобиль и спереди, и сбоку, а рядом с машиной — техник, выполняющий проверку.

В требованиях указано, что второе фото необходимо сделать в конце процедуры. На этом снимке автомобиль должен быть видео сзади.

Согласно поправкам, к фото запрещают применять эффекты, меняющие фон, изображение автомобиля, а также нельзя менять информацию о модели фотоаппарата и его характеристиках.