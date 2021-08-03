В Подмосковье фура сорвалась с моста и загорелась

В Раменском районе на 165-м километре ЦКАД фура Volvo съехала с эстакады центральной кольцевой автодороги и загорелась. Водитель грузовика выжил.

В Подмосковье фура сорвалась с моста и загорелась. Об этом сообщает ТАСС.

В Раменском районе на 165-м километре ЦКАД фура Volvo съехала с эстакады центральной кольцевой автодороги. Telegram-канал «112» опубликовал видео последствий аварии.

На кадрах видно, что обломки грузовика после падения загорелись. Также на видео попал момент спасения водителя — он остался жив и получил легкие травмы.