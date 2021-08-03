В Ленинградской области нашли тело мужчины, пропавшего в 2012 году

Тело обнаружили в недостроенном сарае в поселке Липовка Выборгского района в понедельник, 2 августа. Оно было завернуто в полиэтиленовую пленку, замотано скотчем и закопано в землю.

В Ленинградской области нашли тело мужчины, пропавшего в 2012 году. Об этом сообщ или в пресс-службе СУ СК по Ленинградской области.

Тело обнаружили в недостроенном сарае в поселке Липовка Выборгского района в понедельник, 2 августа. Предположительно мужчина пропал без вести в 2012 году. Тело было завернуто в полиэтиленовую пленку, замотано скотчем и закопано в землю.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).