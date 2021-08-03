В Ленинградской области нашли тело мужчины, пропавшего в 2012 году
Тело обнаружили в недостроенном сарае в поселке Липовка Выборгского района в понедельник, 2 августа. Оно было завернуто в полиэтиленовую пленку, замотано скотчем и закопано в землю.
В Ленинградской области нашли тело мужчины, пропавшего в 2012 году. Об этом
Тело обнаружили в недостроенном сарае в поселке Липовка Выборгского района в понедельник, 2 августа. Предположительно мужчина пропал без вести в 2012 году. Тело было завернуто в полиэтиленовую пленку, замотано скотчем и закопано в землю.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).