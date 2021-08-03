В Госдуме предложили отменить плату за детсады
Автор предложения отметил, что общедоступность и бесплатность дошкольного образования гражданам гарантирует Конституция.
В Госдуме предложили отменить плату за детсады. Об этом
Депутат Госдумы Василий Власов предложил отменить ежемесячную плату за услуги муниципальных детских садов. Он отметил, что общедоступность и бесплатность дошкольного образования гражданам гарантирует Конституция. В то же время устанавливать плату за присмотр и уход за детьми детсады имеют право по закону.
Парламентарий предложил отменить родительскую плату в детских садах, в том числе и за организацию питания, в целях поддержки семей с малолетними детьми.