В Госдуме предложили отменить плату за детсады

Автор предложения отметил, что общедоступность и бесплатность дошкольного образования гражданам гарантирует Конституция.

В Госдуме предложили отменить плату за детсады. Об этом пишет RT.

Депутат Госдумы Василий Власов предложил отменить ежемесячную плату за услуги муниципальных детских садов. Он отметил, что общедоступность и бесплатность дошкольного образования гражданам гарантирует Конституция. В то же время устанавливать плату за присмотр и уход за детьми детсады имеют право по закону.

Парламентарий предложил отменить родительскую плату в детских садах, в том числе и за организацию питания, в целях поддержки семей с малолетними детьми.