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Умер профессор РГУ Иван Купцов
Иван Иванович Купцов умер 31 июля на 87-м году жизни. С 1973 по 1974, а также с 1988 по 2000 года он возглавлял кафедру психологии РГУ.

Умер профессор РГУ Иван Купцов. Об этом сообщили на сайте университета.

Иван Иванович Купцов умер 31 июля на 87-м году жизни. С 1973 по 1974, а также с 1988 по 2000 года он возглавлял кафедру психологии РГУ, был начальником кафедры исправительно-трудовой педагогики и психологии рязанской высшей школы МВД СССР (первой в СССР).

Иван Купцов имел множество наград и званий, был кандидатом психологических наук, профессором, почетным работником высшего профессионального образования, отличником народного образования РСФСР и СССР, почетным профессором Уссурийского государственного педагогического института и Академии ФСИН России.