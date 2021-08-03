Следком прокомментировал падение подростка из многоэтажки в Горроще

На месте трагедии работают следователи Железнодорожного отдела. Выясняются обстоятельства случившегося.

В пресс-службе СК СУ по Рязанской области сообщили, что во вторник, 3 августа, на улице Стройкова из многоэтажки выпала подросток. Девочке было 12 лет.

На месте трагедии работают следователи Железнодорожного отдела. Выясняются обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее о трагедии сообщили очевидцы в соцсетях, они опубликовали видео с места падения подростка.