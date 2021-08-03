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«Скопинского маньяка» арестовали за съемку в видео в поддержку КПРФ
В ролике Мохов в футболке и кепке с символикой КПРФ говорит о том, что поддерживает лидера партии Геннадия Зюганова. В региональном отделении КПРФ заявили, что не имеют к этому отношения, а видео является провокацией.

Виктору Мохову, известному как скопинский маньяк, назначили 10 суток административного ареста за съемку в поддержку партии КПРФ, он полностью признал свою вину. Об этом передает ТАСС со ссылкой на секретариат судебного участка № 31 судебного района Скопинского районного суда.

В ролике Мохов в футболке и кепке с символикой КПРФ говорит о том, что поддерживает лидера партии Геннадия Зюганова. В региональном отделении КПРФ заявили, что не имеют к этому отношения, а видео является провокацией.

Суд установил, что Мохов участвовал в съемке видеоролика, чем повторно нарушил административное ограничение. Ранее его признали виновным за участие в фильме Ксении Собчак и назначили штраф в 1200 рублей.

Напомним, Мохов вышел на свободу в марте 2021 года. Его приговорили к 16 годам и 10 месяцам лишения свободы за то, что держал в бункере двух девушек почти четыре года и насиловал их.