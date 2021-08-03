Рязанец выращивал коноплю в подвале коттеджа

Житель деревни Наумово в подвале коттеджа устроил лабораторию по выращиванию конопли. Помещение было оборудовано светоотражающим материалом, вентиляцией, вытяжкой и лампами дневного света. Против мужчины возбудили уголовные дела. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Рязанец выращивал коноплю в подвале коттеджа. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

35-летний житель деревни Наумово Рязанского района в подвале коттеджа устроил лабораторию по выращиванию конопли. Помещение было оборудовано светоотражающим материалом, вентиляцией, вытяжкой и лампами дневного света. Кусты конопли росли в 27 ящиках.

Также полицейские нашли дома у мужчины кусты конопли массой 380 граммов и шесть граммов готовой марихуаны. Растения и оборудование изъяли.

Против мужчины возбудили уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотических средств, а также хранение растений, содержащих наркотические средства, либо их частей в крупном размере»), а также по части 1 статьи 231 УК РФ («Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства»).

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.